Sinner | Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io

Sinner in un'intervista al Tg1 raccontato i momenti attraversati negli ultimi mesi, ovvero da quando sta scontando la sua squalifica per il caso Clostebol: «Se c'è stato mai un momento, specie nei primi tempi, in cui ho pensato basta, mi sono stufato, lascio, mollo tutto? Sì. Sì». Il numero uno del mondo ha ricordato il periodo precedente all'Australian Open come particolarmente difficile: «Ero in un momento non felicissimo, detto ok, è passato quest'anno, vediamo l'anno prossimo, vediamo com'è la situazione». Giunto in Australia, ha spiegato di non sentirsi a proprio agio: «Nello spogliatoio, quando mangiavo, i giocatori mi guardavano in modo diverso, non mi piaceva proprio. Magari dopo l'Australian Open mi sono detto di staccare».Sinner sulle critiche: «Ognuno può dire quello che vuole, ma difficile passare una cosa del genere da innocente»«Ognuno è libero di dire quello che vuole, ognuno può giudicare, va bene», ha detto, rispondendo a una domanda su dichiarazioni di Federica Pellegrini.

