Sinner | Mi manca la competizione Non auguro a nessuno quello che è successo

Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale - Sarai il mio nuovo coach: Sinner prende il migliore sulla piazza | Manca solo l’annuncio ufficiale"> Jannik Sinner è pronto a riprendersi la scena: il ritorno in campo è imminente e con esso arriva una svolta cruciale nel suo futuro. Dopo mesi di attesa, Jannik Sinner è pronto a tornare a competere. Il talento altoatesino, ormai un punto di riferimento del tennis mondiale, ha vissuto un periodo lontano dai riflettori a causa della squalifica che lo ha costretto a fermarsi. 🔗napolipiu.com

La PTPA di Djokovic difende Sinner e attacca: “Il sistema va cambiato: manca il rispetto dello sport” - La PTPA (Professional Tennis Players Association) è intervenuta con una nota, pubblicata sui propri canali, in merito all’accordo tra Jannik Sinner e la WADA per una squalifica di tre mesi. Il numero 1 del mondo non potrà dunque giocare fino al 4 maggio, salterà cinque tornei già programmati da tempo (tra cui quattro Masters 1000) e tornerà in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia. L’associazione fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil si è schierata in favore del fuoriclasse altoatesino e ha attaccato il sistema antidoping: “Non importa per chi va il tuo tifo, diverse cose ... 🔗oasport.it

Bergomi: “È vero che al Napoli manca qualcosa, ma per una competizione i giocatori ci sono” - Sky Sport – Bergomi: “È vero che al Napoli manca qualcosa, ma per una competizione i giocatori ci sono” Le parole di Beppe Bergomi, in … L'articolo Bergomi: “È vero che al Napoli manca qualcosa, ma per una competizione i giocatori ci sono” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Il numero uno del mondo a Speciale Tg1: "Mi manca la competizione , ma mi ha fatto bene staccare" - "Ognuno è libero di dire quello che vuole, per me è importante che so io quello che è successo e che ho passato. Non auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere, siamo in un mondo dov ... 🔗gazzetta.it

Sinner, non auguro a nessuno quello che ho passato io - ROMA, 29 APR – “Ognuno è libero di dire quello che vuole, per me è importante che so io quello che è successo e che ho passato. Non auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere, siamo ... 🔗lasicilia.it

Jannik Sinner, il ritorno: "Non mi divertivo più" - Il numero uno al mondo nella classifica Atp di tennis in un intervista esclusiva al Tg1 alla vigilia del ridiscesa in campo agli Internazionali di Roma ... 🔗huffingtonpost.it