divertimento giorno dopo giorno è andato un po' via perché ho pensato ad altre cose": Jannik Sinner lo ha detto a proposito della sua decisione di patteggiare sul caso Clostebol. Nell'intervista col direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda questa sera, martedì 29 aprile, dopo l'edizione delle 20, il numero uno al mondo ha parlato degli Internazionali di Roma che segnano il suo ritorno in campo dopo tre mesi di sospensione. A tal proposito l'azzurro è detto "molto contento", sottolineando che si tratta di "un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa". "Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere pronti. 🔗 Liberoquotidiano.it - Sinner, la rivelazione: "Il divertimento era andato via" "In campo non stavo come un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una partita bella. Questogiorno dopo giorno èun po' via perché ho pensato ad altre cose": Janniklo ha detto a proposito della sua decisione di patteggiare sul caso Clostebol. Nell'intervista col direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, in onda questa sera, martedì 29 aprile, dopo l'edizione delle 20, il numero uno al mondo ha parlato degli Internazionali di Roma che segnano il suo ritorno in campo dopo tre mesi di sospensione. A tal proposito l'azzurro è detto "molto contento", sottolineando che si tratta di "un torneo speciale per me. Però sicuramente con una mentalità diversa". "Ormai non manca tanto, quindi ci vediamo a Roma e speriamo di essere abbastanza preparati per essere pronti. 🔗 Liberoquotidiano.it

