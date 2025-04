Sinner intervista sulla Rai e cambia tutto | trasmissioni annullate e spostate

Sinner sarà protagonista di un’intervista esclusiva al Tg1, condotta dal direttore Gian Marco Chiocci. A pochi giorni dagli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio, il tennista azzurro si confida davanti alle telecamere, portando un’anticipazione del suo atteso rientro.L’intervista, dal titolo “Gioco, partita, incontro. Con Sinner”, rappresenta un vero evento mediatico, tanto da modificare il palinsesto serale. Salta per una sera ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, mentre ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino subirà uno slittamento, iniziando non alle 20.30 come di consueto, ma alle 20.50.Al centro del dialogo con Chiocci, anche i mesi difficili vissuti da Sinner dopo la sospensione legata al caso Clostebol, durata tre mesi. 🔗 Thesocialpost.it - Sinner, intervista sulla Rai e cambia tutto: trasmissioni annullate e spostate Appuntamento speciale questa sera, martedì 29 aprile, su Rai1: alle ore 20.30, il numero uno del tennis mondiale Janniksarà protagonista di un’esclusiva al Tg1, condotta dal direttore Gian Marco Chiocci. A pochi giorni dagli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio, il tennista azzurro si confida davanti alle telecamere, portando un’anticipazione del suo atteso rientro.L’, dal titolo “Gioco, partita, incontro. Con”, rappresenta un vero evento mediatico, tanto da modificare il palinsesto serale. Salta per una sera ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, mentre ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino subirà uno slittamento, iniziando non alle 20.30 come di consueto, ma alle 20.50.Al centro del dialogo con Chiocci, anche i mesi difficili vissuti dadopo la sospensione legata al caso Clostebol, durata tre mesi. 🔗 Thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande attesa per il ritorno di Sinner, l’intervista cambia il palinsesto Rai: cosa c’è da sapere - C’è una fibrillazione palpabile tra gli appassionati di tennis e non solo. La scena è pronta, le luci sono puntate, e il protagonista indiscusso è Jannik Sinner. Dopo settimane di silenzio, l’altoatesino torna a far parlare di sé non solo per il suo imminente rientro in campo, ma anche per un evento televisivo che ha già fatto rumore. Il suo stop per la controversa questione legata al Clostebol – sostanza vietata rilevata in un controllo della WADA – scadrà ufficialmente alla mezzanotte del 4 maggio. 🔗tvzap.it

Come cambia il palinsesto di Rai 1 con l’intervista a Jannik Sinner? Un programma cancellato e nuovi orari - Jannik Sinner ha rilasciato una lunga intervista a Gian Marco Chiocci, direttore del TG1. Il numero 1 del mondo si è raccontato per una ventina di minuti alla vigilia del suo ritorno in campo dopo aver scontato una squalifica di tre mesi. Lo stop terminerà il 4 maggio, il tennista italiano giocherà venerdì 9 o sabato 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma in occasione del secondo turno degli Internazionali d’Italia. 🔗oasport.it

Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro - Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, è pronto per tornare a gareggiare dopo aver scontato la sospensione di 3 mesi rimediata in seguito al caso Clostebol. Lo farà a casa sua, agli Internazionali d’Italia in programma dal 7 al 18 maggio a Roma. A pochi giorni dal suo atteso rientro, Sinner ha concesso un’intervista esclusiva al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, che andrà in onda questa sera di martedì 29 aprile, alle ore 20:30 su Rai 1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner cambia anche il palinsesto Rai: c'è la sua intervista, salta Vespa; Sinner si racconta stasera dopo il Tg1 delle 20. Per lui cambia il palinsesto Rai: salta Vespa; Bruno Vespa cancellato da Jannik Sinner, l'intervista al Tg1 al posto di Cinque Minuti: slitta Affari Tuoi; Jannik Sinner su Rai 1: intervista esclusiva oggi dopo il Tg1. Cresce l’attesa per il rientro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner cambia anche il palinsesto Rai: c'è la sua intervista, salta Vespa - Il numero uno al mondo, prossimo al rientro dopo la squalifica per il caso Clostebol, stravolge la programmazione sul primo canale: cresce l'attesa tra i tifosi ... 🔗msn.com

Come cambia il palinsesto di Rai 1 con l’intervista a Jannik Sinner? Un programma cancellato e nuovi orari - Jannik Sinner ha rilasciato una lunga intervista a Gian Marco Chiocci, direttore del TG1. Il numero 1 del mondo si è raccontato per una ventina di minuti ... 🔗oasport.it

Sinner si racconta stasera dopo il Tg1 delle 20. Per lui cambia il palinsesto Rai: salta Vespa - Il direttore Chiocci ha incontrato l'altoatesino, ormai prossimo al rientro agli Internazionali di Roma dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol. In onda stasera alle 20.30 ... 🔗gazzetta.it