Sinner infuriato con Federica Pellegrini | Cosa penso di lei

Sinner non tende la mano, non chiarisce, non ricuce. Nell’intervista al Tg1, il numero uno del tennis mondiale risponde alle insinuazioni che gli sono piovute addosso durante i mesi bui del caso doping. E lo fa con parole affilate, che hanno il peso e il sapore di un attacco diretto. “Ognuno è libero di dire quel che vuole”, esordisce. Poi cala il gelo: “L’importante è che io so Cosa è successo. Non auguro a nessuno di vivere da innocente una Cosa del genere”.Non serve nemmeno nominarla. Il bersaglio è Federica Pellegrini, e lo sanno tutti. Le sue dichiarazioni sul presunto “trattamento speciale” riservato a Sinner vengono seppellite sotto una replica che non lascia spazio a equivoci. Il campione non si difende: colpisce. Le parole della Divina non solo lo hanno ferito, ma umiliato pubblicamente in uno dei momenti più difficili della sua carriera. 🔗 Thesocialpost.it - Sinner infuriato con Federica Pellegrini: “Cosa penso di lei” Janniknon tende la mano, non chiarisce, non ricuce. Nell’intervista al Tg1, il numero uno del tennis mondiale risponde alle insinuazioni che gli sono piovute addosso durante i mesi bui del caso doping. E lo fa con parole affilate, che hanno il peso e il sapore di un attacco diretto. “Ognuno è libero di dire quel che vuole”, esordisce. Poi cala il gelo: “L’importante è che io soè successo. Non auguro a nessuno di vivere da innocente unadel genere”.Non serve nemmeno nominarla. Il bersaglio è, e lo sanno tutti. Le sue dichiarazioni sul presunto “trattamento speciale” riservato avengono seppellite sotto una replica che non lascia spazio a equivoci. Il campione non si difende: colpisce. Le parole della Divina non solo lo hanno ferito, ma umiliato pubblicamente in uno dei momenti più difficili della sua carriera. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

“Non cambio opinione”: Federica Pellegrini replica alle critiche per le frasi (non corrette) su Sinner - “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere“. Con questo post pubblicato sul proprio account X, Federica Pellegrini ha risposto alle critiche per aver detto che “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti” nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica ieri, 11 aprile 2025. 🔗ilfattoquotidiano.it

Federica Pellegrini: “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli atleti” - L'ex nuotatrice si sbilancia sulla sospensione arrivata solo dopo i ricorsi della Wada sostenendo che "i controlli a sorpresa sono l’unico modo per combattere il doping" L'articolo Federica Pellegrini: “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli atleti” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Federica Pellegrini: “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti” - Nell’intervista rilasciata oggi, 11 aprile, ai microfoni di Repubblica, Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, è tornata a parlare di sé e di sport in quanto membro Cio in rappresentanza degli atleti. Tra le varie domande, alcune in particolare hanno riguardato il caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner, conclusosi con un periodo di squalifica di tre mesi, da febbraio a maggio 2025. Sulla vicenda e la sospensione del numero uno del tennis, la Pellegrini si è fatta la sua idea: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. 🔗ilfattoquotidiano.it

