Sinner | Ho pensato di smettere di giocare Le polemiche su Monte Carlo? Non saprei dove andare”

Sinner al TG1 ha parlato del suo ritorno ormai imminente dopo la sospensione, soffermandosi anche sui momenti bui che ha vissuto per il caso Clostebol. 🔗 Jannikal TG1 ha parlato del suo ritorno ormai imminente dopo la sospensione, soffermandosi anche sui momenti bui che ha vissuto per il caso Clostebol. 🔗 Fanpage.it

