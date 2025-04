Sinner | Ho pensato di mollare tutto Pellegrini? Libera di dire ciò che vuole

pensato di mollare tutto. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica Pellegrini? Ognuno è libero di dire quel che vuole. L'importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere". Jannik Sinner parla così in un'intervista . 🔗 (Adnkronos) – "Hodi. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica? Ognuno è libero diquel che. L'importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere". Jannikparla così in un'intervista . 🔗 Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” - (Adnkronos) – L'ultimo mese ha riconsegnato al tennis mondiale la versione migliore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è passato in poche settimane dal flop di Miami al trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dopo la finale vinta contro Lorenzo Musetti. Proprio di questo periodo, ha parlato in un'intervista a Marca, ripercorrendo momenti non semplici e […] L'articolo Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Alcaraz: “Ho pensato di fermarmi. Sinner? Ora mi concentro su ciò che conta davvero” - (Adnkronos) – L’ultimo mese ha riconsegnato al tennis mondiale la versione migliore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è passato in poche settimane dal flop di Miami al trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, dopo la finale vinta contro Lorenzo Musetti. Proprio di questo periodo, ha parlato in un’intervista a Marca, ripercorrendo momenti non semplici e guardando al futuro e al duello con Jannik Sinner: “Il numero uno nel ranking? Dopo ogni partita lo chiedevano sia a me che a Zverev. 🔗.com

"Ho pensato di lasciare il tennis". La confessione di Sinner al Tg1 - A pochi giorni dal rientro ufficiale agli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 18 maggio a Roma, Jannik Sinner si è raccontato in tv. Il campione italiano, numero uno nel ranking mondiale, è stato ospite su Rai1 in prima serata, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Il campione altoatesino ha parlato in un'intervista esclusiva dal titolo e dal ritmo tutto tennistico "Gioco, partita, incontro". 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Sinner: Ho pensato di mollare tutto. Da bambino sognavo di fare il pilota, ma senza soldi...; Sinner: “Ho pensato di smettere di giocare. Le polemiche su Monte Carlo? Non saprei dove andare; Mattia Bellucci stende Medvedev e punta Sinner: «Jannik non è un alieno. Lo potrei fare anch'io»; Alcaraz ammette: «Senza Sinner, la pressione mi ha ucciso. Anche a me piacerebbe avere un mese di stop». 🔗Cosa riportano altre fonti

Il numero uno del mondo a Speciale Tg1: "Mi manca la competizione , ma mi ha fatto bene staccare" - "Ognuno è libero di dire quello che vuole, per me è importante che so io quello che è successo e che ho passato. Non auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere, siamo in un mondo dov ... 🔗gazzetta.it

Sinner: “Ho pensato di mollare tutto. Pellegrini? Libera di dire ciò che vuole” - (Adnkronos) – "Ho pensato di mollare tutto. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica Pellegrini? Ognuno è libero di dire quel che vuole. L'importante è c ... 🔗sardegnareporter.it

Sinner: "Ho pensato di lasciare il tennis. Scudetto? Non voglio gufare" - Le parole di Jannik nella lunga intervista al TG1: "C'era il caso doping, in Australia non ero a mio agio, i giocatori mi guardavano diversamente, non mi piaceva, era pesante vivere il tennis così" ... 🔗corrieredellosport.it