Sinner | Ho pensato di mollare tutto Pellegrini? Libera di dire ciò che vuole

"Ho pensato di mollare tutto. Disparità di trattamento? Sono stato controllato più degli altri. Le parole di Federica Pellegrini? Ognuno è libero di dire quel che vuole. L'importante è che io so cosa è successo, non auguro a nessuno di vivere da innocente una cosa del genere". Jannik Sinner parla così in un'intervista.

