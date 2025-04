Sinner | Ho pensato di lasciare il tennis Doping? Non è vero che sono un privilegiato risposta alla Pellegrini

Sinner che “Sì, ho pensato di lasciare il tennis“. “Mi ricordo, prima degli Australian Open, che ero in un momento non felicissimo. Ho detto ‘c’è ancora quel caso di Doping’, e a fine anno ho detto ‘ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo, vediamo com’è la situazione’. Ma poi arrivo lì in Australia e non mi sentivo proprio a mio agio, mangiavo e i giocatori mi guardavano in modo diverso, non mi piaceva proprio, e lì ho pensato che era pesante vivere il tennis in questo modo, ero diverso“.Ma poi al Tg1 il numero 1 del tennis mondiale dice anche altro. Il topic della lunghissima intervista esclusiva concessa al direttore è ovviamente il Doping: “Ognuno ha gli stessi protocolli e quando è positivo gli stessi percorsi da fare, nessuno ha trattamenti diversi anche se io ho ricevuto critiche. 🔗 Ilnapolista.it - Sinner: «Ho pensato di lasciare il tennis. Doping? Non è vero che sono un privilegiato» (risposta alla Pellegrini) Diceche “Sì, hodiil“. “Mi ricordo, prima degli Australian Open, che ero in un momento non felicissimo. Ho detto ‘c’è ancora quel caso di’, e a fine anno ho detto ‘ok, è passato quest’anno, vediamo l’anno prossimo, vediamo com’è la situazione’. Ma poi arrivo lì in Australia e non mi sentivo proprio a mio agio, mangiavo e i giocatori mi guardavano in modo diverso, non mi piaceva proprio, e lì hoche era pesante vivere ilin questo modo, ero diverso“.Ma poi al Tg1 il numero 1 delmondiale dice anche altro. Il topic della lunghissima intervista esclusiva concessa al direttore è ovviamente il: “Ognuno ha gli stessi protocolli e quando è positivo gli stessi percorsi da fare, nessuno ha trattamenti diversi anche se io ho ricevuto critiche. 🔗 Ilnapolista.it

