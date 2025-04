Sinner e Lara Leito un nuovo amore forse per il numero 1 del mondo

Chi è Lara Leito, il nuovo amore di Sinner - Roma, 29 aprile 2025 – Jannik Sinner ha un nuovo amore, o almeno così sembrerebbe. Si tratta di Lara Leito, modella russa di 31 anni che è già nota ai rotocalchi rosa. Cosa sappiamo di Lara Leito Modella russa di 31 anni, Lara Leito ha conseguito un master in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing e Comunicazione, presso l’Università di Berkeley. Il suo profilo Instagram conta attualmente più di 300. 🔗quotidiano.net

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner - Alcuni video condivisi da Lara Leito, la modella russa che secondo i rumor avrebbe conquistato il cuore di Jannik Sinner, stanno facendo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 300.000 persone, Lara mostra frammenti della sua vita tra shooting fotografici, viaggi, allenamenti in palestra e presenze a eventi esclusivi. Non mancano le storie a bordo campo, dove la si vede seguire con interesse un incontro di tennis. 🔗panorama.it

Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner in vacanza in Africa - Il sorriso si intuisce anche sotto la mascherina, ma sono gli occhi a fare tutto il lavoro. Lara Leito resta impassibile mentre tre scimmie le saltano in testa, armeggiano con i capelli e si prendono il titolo di suoi nuovi parrucchieri. Lei le asseconda con calma, come se fosse del tutto normale farsi acconciare da una banda di primati. 🔗panorama.it

Sinner, Lara Leito è il nuovo amore: il bacio galeotto alla modella russa che ha scalzato Anna Kalinskaya dal cuore del tennista - Dopo la complicata e tormentata relazione con la collega Anna Kalinskaya, Jannik Sinner ritrova l'amore. L'altoatesino è ... 🔗msn.com

Lara Leito, chi è la modella con master a Berkeley (presunta) nuova fiamma di Jannik - La nuova fidanzata di Jannik Sinner Lara Leito è una modella russa di 31 anni di età, ex fiamma di un attore famoso: ecco chi è, che cosa fa e le sue passioni. 🔗gazzetta.it

Jannik Sinner, chi è la nuova fidanzata Lara Leito. L’ex famosissimo e il bacio rivelatore - Il campione italiano sarebbe stato 'pizzicato' dai paparazzi di Chi in compagni di una giovane modella russa. Nel passato di lei, anche una star Hollywoodiana. 🔗libero.it