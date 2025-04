Sinner Contento di rientrare a Roma non c' è posto più bello

Roma - "Sono molto Contento di rientrare in campo a Roma, un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po' diversa". Lo ha detto Jannik Sinner in un'anticipazione d 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Sinner "Contento di rientrare a Roma, non c'è posto più bello" "In campo non mi divertivo più, agli Internazionali mi aspetto un bel tifo", ha detto il numero 1 del mondo- "Sono moltodiin campo a, un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un po' diversa". Lo ha detto Jannikin un'anticipazione d 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

Savona sui social dopo Roma Juve: «Contento di essere tornato in campo, avanti insieme» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Savona sui social dopo Roma Juve: la FOTO pubblicata dal terzino bianconero dopo il pareggio all’Olimpico Il terzino della Juve Nicolò Savona è tornato in campo contro la Roma dopo un periodo lontano dal rettangolo verde anche a causa dell’infortunio. Il calciatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, festeggiando il rientro e indicando la via da seguire: avanti tutti insieme. 🔗juventusnews24.com

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile. E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗oasport.it

Sinner: "Contento di rientrare a Roma, non c'è posto più bello" - Gli Internazionali sono un torneo speciale, spiega il tennista che ribadisce la sua innocenza: ho deciso di patteggiare per chiudere questa vicenda ... 🔗msn.com

Sinner pronto al rientro a Roma: “Avevo perso il divertimento, torno con una mentalità diversa” - Il numero 1 al mondo torna in campo ufficialmente al Foro Italico, appuntamento sulla terra rossa al via il 7 maggio: «Per il rientro non c’è posto più bello di Roma» ... 🔗msn.com

È un nuovo Sinner: "Torno con una mentalità diversa, Roma speciale per me". E sul caso Clostebol... - Il numero uno al mondo dà appuntamento ai suoi tifosi: "Questo torneo è speciale per me. Il divertimento di giocare era andato via perché pensavo ad altre cose". Leggi i dettagli ... 🔗corrieredellosport.it