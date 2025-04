Sinner Contento di rientrare a Roma non c’è posto più bello

Roma (ITALPRESS) – "Sono molto Contento di rientrare in campo a Roma, un torneo così speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalità un pò diversa". Lo ha detto Jannik Sinner in un'anticipazione dell'intervista al Tg1 che sarà trasmessa questa sera integralmente alle ore 20.30.Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking mondiale, sta scontando la squalifica concordata con la Wada per il 'caso Clostebol'. Una vicenda, sulla quale ha sempre professato la totale innocenza, che gli stava togliendo la gioia di giocare a tennis: "In campo non mi sentivo come un giocatore dovrebbe sentirsi – ha spiegato l'azzurro – Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita. Questo divertimento, giorno dopo giorno, è andato via perchè ho pensato ad altre cose".Lo stop sta per esaurirsi e Sinner, che si sta allenando a Montecarlo, ha puntato il Foro Italico e lo spettacolo degli Internazionali per il grande rientro: "Ormai non manca tanto, ci vediamo a Roma.

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novità Una delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗funweek.it

