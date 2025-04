Sinner al TG1 | Mi guardavano in modo diverso ho pensato di mollare Pellegrini? Non mi va di rispondere

Come sta Jannik? "Abbastanza bene. Sicuramente l'anno scorso è stato molto stressante, siamo riusciti a ottenere dei risultati incredibili e anche quest'anno partiti molto bene, poi è successo quello che è successo. All'inizio è stato un po' strano, fuori dal campo sono successe delle cose che non mi aspettavo, ma piano piano sto rientrando nel ritmo di allenamenti veri, con un obiettivo davanti.

Federica Pellegrini contro Sinner: "Trattato in modo diverso dal 99% dei casi" - "Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l'anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso Sinner". È questo il pensiero di Federica Pellegrini, intervistata su "Repubblica", in merito al caso clostebol e la squalifica di tre mesi patteggiata dal numero uno del tennis mondiale.

