Sindaco indagato per corruzione | Archiviare l'inchiesta su Cicconi

Cicconi". È quanto sostiene l’avvocato Salvatore Santagata nella memoria difensiva di Matteo Cicconi, Sindaco di Pioraco e funzionario della Regione, indagato per corruzione nell’ambito di una operazione su inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti. Il 18 aprile, l’avvocato ha depositato la memoria per chiedere l’archiviazione "per infondatezza della notizia di reato". La vicenda era venuta alla luce a marzo e aveva portato al sequestro di tre impianti di biogas in provincia di Ancona, oltre ad un allevamento di bovini con sede legale a Corridonia. Ilrestodelcarlino.it - Sindaco indagato per corruzione: "Archiviare l’inchiesta su Cicconi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Ad oggi, non si ha contezza di dazioni o regalie elargite ai dipendenti pubblici coinvolti nell’iter di rilascio dell’autorizzazione. In conclusione, quindi, si deve riconoscere l’insussistenza della condotta corruttiva contestata e richiedere l’archiviazione del procedimento nei confronti di Matteo". È quanto sostiene l’avvocato Salvatore Santagata nella memoria difensiva di Matteodi Pioraco e funzionario della Regione,pernell’ambito di una operazione su inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti. Il 18 aprile, l’avvocato ha depositato la memoria per chiedere l’archiviazione "per infondatezza della notizia di reato". La vicenda era venuta alla luce a marzo e aveva portato al sequestro di tre impianti di biogas in provincia di Ancona, oltre ad un allevamento di bovini con sede legale a Corridonia.

