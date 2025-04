Sindaci e assessori in visita all' impianto di bio-trattamenti

Sindaci e assessori di amministrazioni comunali dei Comuni soci hanno visitato l'impianto di Biotrattamenti di Camposampiero, gestito da ETRA. L'iniziativa ha rappresentato una significativa occasione di conoscenza, confronto e approfondimento.

