Simulata la ricerca con le unità cinofile di un ospite scomparso

Continuano nelle Case Residenze Anziani de 'Il Cigno' le attività di simulazione di ricerca di una persona anziana fragile scomparsa con impiego delle unità cinofile di Anps (Associazione nazionale polizia di Stato, sezione Rimini).La Casa Residenza Anziani La Meridiana di Cesena è stata protagonista di un'iniziativa innovativa che ha coinvolto gli utenti della struttura, le famiglie, la comunità e l'associazione nazionale cinofili polizia di Stato. L'appuntamento fa seguito a quello già avvenuto lo scorso 20 ottobre in un'altra struttura della cooperativa.Tale attività si sviluppa utilizzando la tecnica del mantrailing (cane condotto con lunghina e mai sciolto) con cani addestrati, sfruttando così le loro capacità olfattive.Questa iniziativa si inserisce nel contesto del programma addestrativo di Anps che prevede, oltre agli allenamenti costanti periodici, anche simulazioni operative con l'impiego di cani addestrati a seguire una specifica traccia di odore.

