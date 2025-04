Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter | “L’ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter valida per l'andata delle semifinali di Champions: "Da quattro anni questi ragazzi fanno cose straordinarie ma proprio l'ultima settimana non cancella quanto fatto quattro anni fa". 🔗 ha parlato in conferenza stampa alla vigilia divalida per l'andata delle semifinali di Champions: "Daanni questi ragazzi fanno cose straordinarie ma proprio l'ultimanonanni fa". 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Gaffe di Sport Bild: Simone Inzaghi confuso con Filippo prima di Bayern-Inter - Probabilmente una semplice svista. In occasione del match tra Bayern e Inter, Sport Bild sbaglia foto: Inzaghi confuso con il fratello Pippo 🔗pianetamilan.it

C’è il Cagliari prima del Bayern: Inzaghi prepara il turnover ragionato - Essere in corsa su più fronti non dà il tempo di poterti godere nulla. È il prezzo da pagare, il sacrificio da fare per il raggiungimento di un obiettivo e di una gratificazione superiore. E, allora, dopo l’exploit dell’Allianz Arena, l’Inter mette il Cagliari di sabato nel mirino. Vietato sbagliare, la pressione alle spalle non permette ulteriori rallentamenti come quello visto a Parma. Il momento particolare impone un po’ la solita narrativa in questi casi: difficile e fondamentale allo stesso tempo trovare l’undici iniziale. 🔗ilnerazzurro.it

Panchina d’oro 2024: vince Simone Inzaghi davanti a Gasperini e Italiano - Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha vinto la Panchina d’oro 2024, giunta alla 33esima edizione, ottenendo 26 voti contro i 14 di Giampiero Gasperini e i 4 di Vincenzo Italiano. Panchina d’argento per la Serie B a Fabio Pecchia per la promozione in A nella scorsa stagione con il Parma, mentre per la Serie C è stato premiato Guido Pagliuca per la promozione con la Juve Stabia. SIMONE INZAGHI VINCE LA PANCHINA D’ORO 2024: LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DELL’INTER L’allenatore dei nerazzurri ha parlato dopo aver conquistato il celebre riconoscimento per la scorsa stagione, culminata ... 🔗sport.periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: L'ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni; Inzaghi: Momento duro? Siamo in semifinale con i migliori al mondo. Se non gioca Thuram...; Verso Barcellona-Inter, Inzaghi: Thuram? Valuterò dopo la rifinitura; Barcellona-Inter, la conferenza stampa LIVE di Inzaghi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: “L’ultima settimana non cancella quanto fatto in quattro anni” - Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter valida per l'andata delle semifinali di Champions: "Da quattro anni ... 🔗fanpage.it

Barcellona-Inter: Simone Inzaghi individua il piano partita e rimane criptico su Marcus Thuram - Simone Inzaghi rimane criptico su Marcus Thuram mentre prepara il piano partita per Barcellona-Inter in Champions League. 🔗msn.com

Barcellona-Inter, la conferenza stampa LIVE di Inzaghi - Alla vigilia della prima delle due sfide delle semifinali di Champions League, Simone Inzaghi presenta Barcellona-Inter, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, direttamente ... 🔗passioneinter.com