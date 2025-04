SIGNORINI SMENTISCE CHE VA A POMERIGGIO 5 MA MYRTA MERLINO VEDE LA REGIONE CAMPANIA

SIGNORINI, tornato da una meritata vacanza dopo oltre 6 mesi no stop di Grande Fratello, SMENTISCE categoricamente che da settembre condurrà POMERIGGIO 5.Il talk show pomeridiano di Canale 5, affidato per la seconda (e ultima?) stagione all’ex volto di La7 MYRTA MERLINO, non sta vivendo tempi felici e gli ascolti sono ai minimi termini.Oggi giorno o quasi MERLINO viene sostanzialmente doppiata dal competitor La Vita in Diretta con il bravo Alberto Matano. Mediaset avrebbe quindi pensate di chiamare SIGNORINI.Indiscrezioni prive di fondamento secondo il diretto interessato che al programma web Boom non usa mezzi termini:Tutte balle! Ma davvero si dice una cosa così? Ho fatto bene ad andare in vacanza! Comunque con grande serenità: non è vero niente. MYRTA MERLINO può stare tranquilla. 🔗 Bubinoblog - SIGNORINI SMENTISCE CHE VA A POMERIGGIO 5 MA MYRTA MERLINO VEDE LA REGIONE CAMPANIA Alfonso, tornato da una meritata vacanza dopo oltre 6 mesi no stop di Grande Fratello,categoricamente che da settembre condurrà5.Il talk show pomeridiano di Canale 5, affidato per la seconda (e ultima?) stagione all’ex volto di La7, non sta vivendo tempi felici e gli ascolti sono ai minimi termini.Oggi giorno o quasiviene sostanzialmente doppiata dal competitor La Vita in Diretta con il bravo Alberto Matano. Mediaset avrebbe quindi pensate di chiamare.Indiscrezioni prive di fondamento secondo il diretto interessato che al programma web Boom non usa mezzi termini:Tutte balle! Ma davvero si dice una cosa così? Ho fatto bene ad andare in vacanza! Comunque con grande serenità: non è vero niente.può stare tranquilla. 🔗 Bubinoblog

