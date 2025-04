Sicurezza sul lavoro Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato | La sicurezza non è un costo ma un dovere

Mattarella ha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sul lavoro continuino a rappresentare un'emergenza irrisolta.L'articolo sicurezza sul lavoro, Mattarella condanna l’indifferenza e chiede un impegno rafforzato: “La sicurezza non è un costo, ma un dovere” . 🔗 Il capo dello Stato Sergioha lanciato un monito chiaro e deciso, sottolineando come le morti sulcontinuino a rappresentare un'emergenza irrisolta.L'articolosulun: “Lanon è un, ma un” . 🔗 Orizzontescuola.it

Incidenti lavoro: Mattarella, sicurezza determinante per garantire diritti fondamentali - Milano, 8 feb. (LaPresse) – “In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è tema determinante per garantire l’effettività della tutela dei diritti fondamentali che la Repubblica riconosce a ciascuna persona, la Carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolto ad assicurare una sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri, dove lo studente sia posto in una condizione di centralità”. 🔗lapresse.it

"In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è tema determinante per garantire l'effettività della tutela dei diritti fondamentali che la Repubblica riconosce a ciascuna persona, la Carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolto ad assicurare una sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri, dove lo studente sia posto in una condizione di centralità".

Sicurezza sul lavoro: l'appello di Mattarella con la Carta di Lorenzo - "In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è tema determinante per garantire l'effettività della tutela dei diritti fondamentali che la Repubblica riconosce a ciascuna persona, la Carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolto ad assicurare una sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri, dove lo studente sia posto in una condizione di centralità. 🔗quotidiano.net

Mattarella, è intollerabile l'indifferenza sui morti sul lavoro - "Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla dispe ... 🔗msn.com

1 maggio, Mattarella: intollerabile indifferenza per morti sul lavoro - Latina, 29 apr. (askanews) - 'L'Organizzazione internazionale del lavoro dedica, ogni anno, il 28 aprile, alla Giornata mondiale della salute e ... 🔗notizie.tiscali.it

La sicurezza dei lavoratori, Mattarella, il governo e il Primo maggio - Una discussione aperta e franca contribuirà, insieme alle nuove norme, a far crescere una diversa e più elevata coscienza civica, una maggiore cultura della sicurezza ... 🔗corriere.it