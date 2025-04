Sicurezza sul lavoro flash mob dei tecnici per la prevenzione

Sicurezza sul lavoro e la Commissione d'Albo dei tecnici della prevenzione del territorio si è proposta di sensibilizzare la cittadinanza con un flash mob con elmetti di protezione e gilet ad alta visibilità in piazza XX Settembre. Secondo la presidente Alessia Cappello, infatti, "gli investimenti e la legislazione muovono passi costanti verso un'azione repressiva, ma tutto questo non basta: serve investire in prevenzione, sulle giuste competenze ed è necessario dare alle aziende la possibilità economica e culturale di intervenire prima che l'evento accada".L'iniziativa pisana si è svolta simultaneamente e in modo gemellato con altre analoghe alla Terrazza Mascagni di Livorno, in piazza Dante a Grosseto e anche a Rimini, costruendo un ideale ponte per la Sicurezza nei luoghi di lavoro contro i troppi incidenti che pressoché quotidianamente funestano la cronaca.

Giornata della sicurezza sul lavoro. Domani mattina flash mob in via Mariti - Domani, 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) per promuovere una cultura della prevenzione capace di ridurre infortuni, malattie professionali e rischi emergenti. Nell’occasione, la Cgil organizza un flash mob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema lavoro e sicurezza) davanti all’ingresso del cantiere di Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo (l’altro è il deposito Eni di Calenzano) delle stragi sul lavoro nel territorio ... 🔗lanazione.it

Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro: la Cgil lancia un flash mob - Lunedì 28 aprile in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro il coordinamento degli RLS della Filctem Cgil della provincia di Pisa in collaborazione con la Camera del lavoro provinciale organizza un flash mob dal titolo 'Impariamo a stare sicuri'. L'appuntamento è... 🔗pisatoday.it

Giornata nazionale della sicurezza sul lavoro, flash mob al cantiere dell’incidente che provocò 5 vittime - FIRENZE – Oggi (28 aprile) è la Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, una giornata importante per scuotere le coscienze di fronte alle tante stragi sul lavoro. Nell’occasione, a Firenze la Cgil organizza un flash mob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema lavoro e sicurezza) davanti all’ingresso del cantiere di Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo delle tragedie sul lavoro nel territorio fiorentino, 9,30-10. 🔗corrieretoscano.it

Flash mob sindacati a Vicenza contro le morti sul lavoro - Distesi a terra con gli occhi chiusi, sul selciato di piazza Castello a Vicenza, per ricordare i 79 morti sul lavoro in Veneto registrati nel 2024. (ANSA) ... 🔗msn.com

Giornata della sicurezza sul lavoro. Domani mattina flash mob in via Mariti - Domani, 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) per promuovere una cultura della prevenzione c ... 🔗lanazione.it

Crollo Firenze, flash mob Cgil per le morti sul lavoro - Un minuto di 'rumore' ed un flash mob in un luogo simbolo per le morti sul lavoro, il cantiere Esselunga di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 hanno perso la vita cinque operai. (ANSA) ... 🔗ansa.it