Sicurezza sui treni Fs non si presenta al tavolo con i sindacati

Regione Liguria, rispondendo alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato lunedì 28 aprile 2025 un tavolo di confronto sul tema della Sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha preferito non partecipare, comunicando l'assenza con una nota.

Più sicurezza su autobus e treni: arrivano le bodycam per il personale Tua - Più sicurezza per il personale Tua che viaggi su gomma e ferro oltre che per i verificatori dei titoli di viaggio: saranno dotati di bodycam. Ad annunciarlo è la società stessa che con un investimento di circa 97mila euro ha acquistato otto slot di telecamere indossabili in grado di registrare... 🔗ilpescara.it

Sciopero treni a Napoli: FS e Italo fermi, disagi per i pendolari - Sciopero Nazionale del personale del gruppo FS Italiane, Italo e TreNord. Dalle 9.01 alle 16.59, oggi mercoledí 19 marzo, i treni potrebbero subire cancellazioni e ritardi nelle fasce... 🔗ilmattino.it

