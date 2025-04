Siccità in Sicilia a Palermo l’acqua razionata ora è pure più cara Guasti e mala-gestione | la rete idrica ha una perdita del 50%

razionata ma allo stesso tempo più cara: a pagare l'emergenza idrica e i disagi che ne conseguono sono infatti gli utenti. È quel che succede a Palermo dove il razionamento dell'erogazione è attivo da dicembre e da poco l'assemblea dei sindaci ha deliberato l'aumento delle tariffe del 7 per cento. Ma non è l'unica zona in cui sono previsti aumenti: la soluzione trovata dalla Regione Sicilia per gestire l'emergenza idrica è stata, infatti, quella di riattivare tre dissalatori, la cui spesa energetica però potrebbe quadruplicare i costi con aggravio sulle tariffe degli utenti. Tutto a fronte di una rete che fa letteralmente acqua da tutte le parti, è il caso di dire, con una perdita lungo le condutture che dappertutto sfiora il 50 per cento e ad Agrigento arriva addirittura al 60.Intanto l'emergenza Siccità si è protratta per un altro anno in Sicilia, stavolta colpendo soprattutto la parte occidentale dell'isola, dove lo scorso inverno ha piovuto meno del previsto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Siccità in Sicilia, a Palermo l'acqua razionata ora è pure più cara. Guasti e mala-gestione: la rete idrica ha una perdita del 50%

