Siamo sempre più centrali Congresso Ppe Nevi sul ruolo di Forza Italia

Congresso del PPE che si sta svolgendo a Valencia è la centralità di Forza Italia, con la grande vicinanza dimostrata dal presidente Max Weber, dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, e dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha partecipato alla cena della nostra delegazione. Dal discorso tenuto dal nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, è emerso inoltre come le nostre idee e le nostre proposte stiano sempre più diventando patrimonio dell'intero Partito Popolare Europeo. Qui a Valencia il clima è bellissimo, anche a seguito della grande vittoria alle elezioni europee, in cui il Ppe è riuscito finalmente a scrollarsi di dosso la presenza ingombrante dei socialisti europei, che hanno condizionato negativamente le politiche dell'Unione degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente, la competitività, l'industria.

