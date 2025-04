Siamo i carabinieri suo figlio ha bisogno di soldi | ecco come agiva la banda da 23 truffe agli anziani

Milanotoday.it - "Siamo i carabinieri, suo figlio ha bisogno di soldi": ecco come agiva la banda da 23 truffe agli anziani Individuava la vittima, rigorosamente anziana, la contattatava al telefono fingendosi un carabiniere e le raccontava che un suo parente aveva causato un incidente per cui era necessario del denaro. Denaro che veniva poi puntualmente ritirato a casa della malcapitata. Arrestato a Verona un ragazzo. 🔗 Milanotoday.it

"Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente", l'ennesima truffa ad anziani sventata - È la classica truffa agli anziani che (purtroppo) miete ancora troppe vittime. Ma questa volta, grazie all'intervento dei carabinieri - quelli veri - sospettosi di un veicolo parcheggiato male, un'anziana signora ha riavuto indietro i suoi soldi. Arrestati due uomini pregiudicati campani di 38 e... 🔗milanotoday.it

Gioacchino Vaccaro, morto dopo una lite stradale: due fratelli si consegnano ai carabinieri: «Ci siamo solo difesi». Picchiato davanti a moglie e figlio - C'era la moglie di Gioacchino Vaccaro, il fruttivendolo 46enne di Partinico (Palermo) morto dopo la lite in strada, alla guida della macchina, quando è scoppiata la rissa con i fratelli... 🔗ilmessaggero.it

"Servono i soldi per liberare suo figlio": carabinieri sventano una truffa - "Buongiorno, sono il maresciallo Molinari, suo figlio ha investito una donna con un bambino". Con parole simili a queste è iniziata la telefonata per tentare di raggirare una donna di 84 anni, residente a Ferrara. La voce di un uomo, apparentemente rassicurante, ha incalzato per lunghi minuti... 🔗ferraratoday.it

"Siamo i carabinieri, suo figlio ha bisogno di soldi": ecco come agiva la banda da 23 truffe agli anziani - Arrestato un 22enne membro del gruppo che ha colpito 23 volte in tutta Italia, anche a Milano ... 🔗milanotoday.it

"Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente", l'ennesima truffa ad anziani sventata - Poco prima era entrato a casa di una signora di 83 anni presentandosi come un carabiniere e raccontando che il figlio della donna aveva avuto un incidente un Belgio e che aveva bisogno di denaro. 🔗milanotoday.it

"Suo figlio è nei guai": è allarme truffe - in particolare carabinieri. I malintenzionati chiamano al telefono le vittime, sostenendo che un loro familiare (un figlio o un nipote) è coinvolto in un grave incidente o in una situazione ... 🔗ilrestodelcarlino.it