Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione:Dani Carvajal, difensore completo del Real Madrid, ha gettato il suo sostegno dietro il boss sotto il fuoco Carlo Ancelotti e ha insistito "siamo con lui fino alla fine".La delusione e la frustrazione sentite all'uscita della Champions League di Madrid per mano dell'Arsenal una quindicina di giorni fa è stata aggravata dalla sconfitta per 3-2 di sabato a Barcellona nella finale della Copa del Rey e ha spinto Ancelotti saldamente verso la porta di uscita.@Mrancelotti: "Non ho nulla per cui criticare la squadra perché hanno dato tutto."– Real Madrid CF (@realmadriden) 27 aprile 2025I rapporti in Spagna sostengono che l'italiano lascerà Madrid alla fine di maggio per assumere la posizione del capo allenatore del Brasile e guidare il Selecao nelle finali della Coppa del Mondo della prossima estate.

Brambilla festeggia: «Una vittoria importante, siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Restiamo attaccati alla zona playoff» - di Redazione JuventusNews24Brambilla festeggia dopo la vittoria della Juventus Next Gen contro il Sorrento: tutte le dichiarazioni del mister bianconero Mister Brambilla ha commentato la vittoria della Juventus Next Gen contro il Sorrento, ottenuta nei minuti finali con il rigore di Adzic che ha regalato tre punti ai bianconeri. PAROLE – «Una vittoria importante, arrivata nonostante non abbiamo fatto di certo la nostra miglior prestazione: nelle ultime quattro gare avevamo raccolto soltanto due pareggi, ma avevamo fatto decisamente meglio. 🔗juventusnews24.com

Spinazzola: “Siamo pronti per combattere fino alla fine, sostegno nostri tifosi importantissimo” - Spinazzola parla in vista dell’importante finale di stagione. Leonardo Spinazzola, difensore azzurro, è intervenuto a Radio CRC per raccontare le proprie sensazioni in vista dei … L'articolo Spinazzola: “Siamo pronti per combattere fino alla fine, sostegno nostri tifosi importantissimo” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Palladino sicuro: «Derby? Ho visto un ottimo Milan. Fiorentina male fuori casa? Con l’Inter ce la siamo giocata fino alla fine» - di RedazionePalladino, l’allenatore della Fiorentina ha inquadrato il prossimo avversario dei viola, reduce dal pari in Coppa Italia contro l’Inter L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha inquadrato così, in conferenza stampa, il Milan, prossimo avversario dei viola, reduce dal pari in Coppa Italia contro i nerazzurri. L’Inter è una delle squadre con cui i gigliati hanno perso in trasferta nelle ultime tre uscite. 🔗internews24.com

Lazio; Baroni 'siamo in corsa, lotteremo fino alla fine' - (ANSA) - ROMA, 29 APR - "Siamo alla 48/a partita, abbiamo giocatori giovani che non hanno mai giocato a livello così alto. Ma non possiamo andare sotto dopo tre minuti e subire il secondo gol al primo ... 🔗msn.com

Conte: «Noi siamo lì, cercheremo di dare fastidio all’Inter fino alla fine, in 8 mesi ho capito tante cose di Napoli» - Ma noi l’abbiamo detto, siamo lì, chiaramente cercheremo di dar più fastidio possibile fino alla fine». CILIEGINA SULLA TORTA – «Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia ... 🔗calcionews24.com

Primavera, Seck: "Siamo stati bravi a crederci fino alla fine" - Autore del gol decisivo nella vittoria in rimonta della Roma Primavera contro il Torino, Mohamed Seck ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso: "Abbiamo sofferto le loro ripartenze e i ... 🔗ilromanista.eu