Linkiesta.it - Si sono messi tutti a scrivere, anche mia madre

Mia– e qui dico miaper puro artificio, ma non sto realmente parlando di lei, anzi prego ognuno di trovare l’esempio più adatto per sé – non ha mai dovuto usare una scrittura “artistica” nel suo lavoro. Aveva bisogno diogni tanto, come capita in moltissime professioni, e dunque aveva bisogno di esprimersi correttamente, ma la sua scrittura doveva limitarsi alla comunicazione di dati e informazioni e ha sempre dovuto usarla solo per quello scopo.Era un’abilitàquella, naturalmente: sapersi spiegare con chiarezza, cercare il punto senza girarci attorno, non commettere errori di grammatica nonaffatto capacità scontate, ci mrebbe.Ma se le avessi chiesto quand’era stata l’ultima volta che si era cimentata con un compitosolo vagamente letterario avrebbe risposto “il tema alle scuole superiori”.