Si schianta contro un trattore in via Roma | muore motociclista 27enne

Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La vittima. 🔗 Ilgazzettino.it - Si schianta contro un trattore in via Roma: muore motociclista 27enne GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La vittima. 🔗 Ilgazzettino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto - Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si schianta contro un trattore in via Roma: muore motociclista 27enne; Schianto contro un trattore, muore motociclista 28enne; Schianto tra tre mezzi: un trattore finisce contro una casa e sfonda il muro; Auto si schianta contro un trattore: tre feriti in ospedale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente in moto contro un trattore su via Roma: morto il centauro 28enne - GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La ... 🔗ilgazzettino.it

Accidente seriu in Gorgo al Monticano: motociclista si schianta contr'à un trattore, epilogu tragicu - Il drammatico incidente tra il trattore e la moto è avvenuto intorno alle 16.30 di lunedì 29 aprile in via Roma, località Navolè, a Gorgo al Monticano. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗notizie.it

Incidente choc a Moriondo Torinese: Fiat Multipla si schianta contro un trattore, grave una donna - via Vietta e via Vignerma, una Fiat Multipla si è scontrata violentemente con un trattore. L'impatto laterale ha causato danni significativi alla vettura, rendendo necessario l'intervento immediato ... 🔗giornalelavoce.it