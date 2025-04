Si schianta contro un trattore che stava sorpassando muore motociclista 27enne

schiantato contro un trattore durante. 🔗 Pordenonetoday.it - Si schianta contro un trattore che stava sorpassando, muore motociclista 27enne Tragedia sulle strade della provincia di Treviso. È successo a Navolè di Gorgo al Monticano, in via Roma, nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, intorno alle 16.30 circa. A perdere la vita un uomo di 27 anni, Andrea Buosi: in sella ad una moto Yamaha R6, si ètoundurante. 🔗 Pordenonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si schianta contro un trattore in via Roma: muore motociclista 27enne - GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La vittima... 🔗ilgazzettino.it

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si schianta contro un trattore che stava sorpassando, muore motociclista 27enne; Moto si schianta contro un trattore, Giuseppe Graziano muore sul colpo: aveva 22 anni; Auto si schianta contro un trattore: tre feriti in ospedale; Trento, schianto scooter contro trattore: 17enne portato via in codice rosso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi, 40enne in ospedale in elicottero - Genova. Un quarantenne è stato portato in elicottero all’ospedale Villa Scassi dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. È successo intorno alle 14.30 in località ... 🔗genova24.it

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: due feriti gravi, interviene l'eliambulanza - CIVITANOVA – Perde il controllo dell'auto all'uscita della superstrada Valdichienti e finisce contro il guardrail. È accaduto verso le 14.30. L'uomo alla guida del Suv stava percorrendo l'ultimo ... 🔗corriereadriatico.it

Si schianta contro un muretto con la minimoto: morto bimbo di quattro anni a Palermo. Giallo sulla dinamica - Thomas stava guidando una minimoto dotata di rotelle, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito violentemente contro un muretto. A soccorrerlo è stato il padre, che lo ha trasportato d ... 🔗affaritaliani.it