Si schianta contro un trattore che stava sorpassando muore motociclista 27enne

Andrea Buosi si schianta contro un trattore e muore: «Stava provando la moto di un cliente». Il lutto per la perdita della mamma - Un giro di prova con la moto appena riparata di un cliente, poi la tragedia a pochi passi da casa. Andrea Buosi è morto a 27 anni martedì ... 🔗msn.com

Andrea Buosi, muore nello schianto contro il trattore mentre provava la moto di un cliente appena riparata: aveva 27 anni - GORGO AL MONTICANO - Un giro di prova con la moto appena riparata di un cliente, poi la tragedia a pochi passi da casa: un tentativo di sorpasso e il trattore che svolta a sinistra, ... 🔗ilgazzettino.it

Andrea Buosi, morto a 27 anni dopo lo schianto in moto contro un trattore: «Siamo tutti sotto choc, quattro anni fa aveva perso la mamma» - Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 12 settembre Andrea Buosi, deceduto ieri pomeriggio nel tragico incidente in via Roma, nella frazione di Navolè. Meccanico, appassionato di motori, residente a poc ... 🔗informazione.it