Si poteva salvare Quattro ospedali e nessuna diagnosi Vincenzo muore così

La tragica storia di Vincenzo Russo ha scosso profondamente l'opinione pubblica italiana, sollevando preoccupazioni riguardo alla gestione delle diagnosi mediche nel nostro Paese. Vincenzo, un uomo di 45 anni, è deceduto dopo un lungo calvario di dolori e visite in Quattro ospedali diversi, dove, secondo quanto emerso, non è stata mai diagnosticata la sua condizione. Nonostante i continui sintomi, i medici avrebbero interpretato i suoi disturbi come problemi lombari, ignorando la possibilità di una patologia più grave. La famiglia di Russo ha presentato un esposto per chiarire eventuali responsabilità, e la Procura ha avviato un'indagine per omicidio colposo, con due medici già sotto inchiesta. La vicenda ha preso una piega drammatica quando, dopo il decesso di Vincenzo, l'autopsia ha suggerito che la causa potrebbe essere stata una leucemia non diagnosticata.

Vincenzo Russo morto a 45 anni dopo le visite in 4 ospedali: «I medici non hanno riconosciuto una leucemia. Si poteva salvare» - Potrebbe essere stata una leucemia, «incomprensibilmente non diagnosticata», a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile... 🔗leggo.it

