Si infittisce il giallo dell’ereditiera Ana Maria Henao | morto in carcere l’ex marito era accusato di averla uccisa e fatta sparire

l’ex marito dell’ereditiera scomparsa Ana Maria Henao, è morto in carcere. Il 37enne, accusato di aver ucciso e fatto sparire la Henao, era in attesa di giudizio per presunto omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua cella del Centro federale di detenzione di Miami. Il suo legale ha chiesto pubblicamente che sia fatta luce sulle cause della sua morte, anche se tutti i dettagli del caso propendono per un suicidio. Knezevich era un uomo d’affari della Florida accusato di rapimento e di omicidio della ricca ereditiera ed ex moglie 40enne. Il problema, del resto, è che la donna è si scomparsa da mesi, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Nei mesi scorsi le ricerche si erano peraltro concentrate proprio in Italia, nella zona tra Cogollo del Cengio e Piovene Rocchette, ai piedi dell’Altopiano di Asiago, nel vicentino. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Si infittisce il giallo dell’ereditiera Ana Maria Henao: morto in carcere l’ex marito, era accusato di averla uccisa e fatta sparire David Knezevich,scomparsa Ana, èin. Il 37enne,di aver ucciso e fattola, era in attesa di giudizio per presunto omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua cella del Centro federale di detenzione di Miami. Il suo legale ha chiesto pubblicamente che sialuce sulle cause della sua morte, anche se tutti i dettagli del caso propendono per un suicidio. Knezevich era un uomo d’affari della Floridadi rapimento e di omicidio della ricca ereditiera ed ex moglie 40enne. Il problema, del resto, è che la donna è si scomparsa da mesi, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Nei mesi scorsi le ricerche si erano peraltro concentrate proprio in Italia, nella zona tra Cogollo del Cengio e Piovene Rocchette, ai piedi dell’Altopiano di Asiago, nel vicentino. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

