Si fanno aprire il caveau e rubano tutto

Milanotoday.it - Si fanno aprire il caveau e rubano tutto Un colpo in fila all’altro. Sempre all’ufficio postale di viale Unione a Cusano Milano. Il primo in coppia (andato a segno e con un bottino di 9mila euro), il secondo (fallito) in tre. Per i presunti malviventi sono scattate le manette, arrestati dai carabinieri. Nei guai sono finiti tre uomini. 🔗 Milanotoday.it

