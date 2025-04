Si avvicina il ponte del primo maggio | mercoledì bollino rosso in autostrada gli orari

avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese.mercoledì 30. 🔗 Genovatoday.it - Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari Siildele arriva un'altra giornata con ilin, quella di30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratteli del nodo genovese.30. 🔗 Genovatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Meteo, ponte del primo maggio e primo assaggio d'estate: ecco le previsioni su Reggio Calabria - Le condizioni di instabilità, che stanno interessando la Calabria, tenderanno ad attenuarsi gradualmente grazie all'aumento della pressione atmosferica. Si aprirà così una fase più stabile e soleggiata che caratterizzerà l’intero ponte del 1°maggio Nel dettaglio, spiega Francesco Nucera... 🔗reggiotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari; Meteo: rischio MALTEMPO per il 1° Maggio; Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà?; Prenotazioni per i ponti: Pasqua moscia per i b&b, i gruppi organizzati riempiono gli hotel. 🔗Ne parlano su altre fonti

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di ... 🔗genovatoday.it

Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà? - Le previsioni meteo per il weekend: l’anticiclone subtropicale porta un clima estivo su tutta l’Italia (con poche eccezioni). Nelle pianure del Centro-Nord e su Sicilia e Sardegna temperature fuori st ... 🔗msn.com

Ponte 1 maggio, le previsioni sul traffico in autostrada - Proprio per tentare di mitigare code e traffico, è stato predisposto un calendario con le fasce orarie in cui sarà vietato circolare con i mezzi pesanti. Il divieto vigerà dalle 9 alle 22 tanto di ... 🔗msn.com