avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese.mercoledì 30. 🔗 Genovatoday.it - Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari Siildele arriva un'altra giornata con ilin, quella di30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratteli del nodo genovese.30. 🔗 Genovatoday.it

Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi - IL TEMPO. Fino a domenica sole estivo con temperature prossime ai 30 gradi. Poi il ritorno di un fronte freddo e instabilità. 🔗ecodibergamo.it

Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratori; Meteo: rischio MALTEMPO per il 1° Maggio; Meteo Genova e Liguria: le previsioni dal primo maggio al weekend; Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà?.

Bolla di caldo anomalo per il ponte del 1° maggio: picchi sopra i 30 gradi. Quanto durerà? - Le previsioni meteo per il weekend: l’anticiclone subtropicale porta un clima estivo su tutta l’Italia (con poche eccezioni). Nelle pianure del Centro-Nord e su Sicilia e Sardegna temperature fuori st ... 🔗msn.com

Cosa fare in Toscana per il ponte del primo maggio, inizia la stagione delle sagre - Dal 30 aprile al 4 maggio alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino. Si cena dalle 20, il 1° e 4 maggio anche a pranzo dalle 13. Appuntamento alla parrocchia di ... 🔗lanazione.it

