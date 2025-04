Si apre il Silos di Levante con la mostra che celebra Fra’ Giovanni da Verona

Fra’ Giovanni da Verona, l’Associazione Rivela, in collaborazione con la diocesi e il Comune di Verona, organizza la grande mostra celebrativa "Tessere la Tua lode. Le opere lignee di Fra’ Giovanni da Verona" . L’evento espositivo sarà. 🔗 Veronasera.it - Si apre il Silos di Levante con la mostra che celebra Fra’ Giovanni da Verona In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte dida, l’Associazione Rivela, in collaborazione con la diocesi e il Comune di, organizza la grandetiva "Tessere la Tua lode. Le opere lignee dida" . L’evento espositivo sarà. 🔗 Veronasera.it

Cosa riportano altre fonti

Giorgio Armani apre per la prima volta gli scrigni della sua Alta Moda: in mostra all’Armani/Silos di Milano 150 abiti che celebrano i 20 anni di Privé - C’è un’eleganza che non urla, che non insegue l’effimero, ma che si costruisce nel tempo, con rigore, coerenza e una dedizione quasi monastica al taglio, al tessuto, al dettaglio. È l’eleganza di Giorgio Armani, un’estetica inconfondibile che ha rivoluzionato il guardaroba maschile e femminile. E la sua espressione più alta, più libera e sperimentale è racchiusa nella linea Armani Privé, l’Haute Couture lanciata a Parigi nel gennaio 2005. 🔗ilfattoquotidiano.it

Palazzo della cultura apre le sue porte per le festività di primavera: prorogata la mostra SalvArti - E’ stata prorogata a domenica 4 maggio la mostra "SalvArti, dalle confische alle collezioni pubbliche", esposta al palazzo della Cultura Pasquino Crupi a Reggio Calabria. Dalla sua inaugurazione sono stati oltre tremila i visitatori, moltissimi studenti, che hanno avuto l’occasione di ammirare... 🔗reggiotoday.it

Pinocchio-mania a San Pellegrino, apre la mostra sulla favola di Collodi: "Storia attuale per i giovani d'oggi" | FOTO - “Pinocchio ha tanti significati, soprattutto per i ragazzi, e paragonerei Lucignolo ai falsi miti che la società propone”. Presentata la mostra che fino al 18 maggio, a palazzo degli Alessandri nel quartiere medievale di San Pellegrino, permetterà di scoprire il mondo della favola di Carlo... 🔗viterbotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Si apre il Silos di Levante con la mostra che celebra Fra’ Giovanni da Verona; Una mostra su Fra' Giovanni Da Verona inaugura il Silos di Levante alla Santa Marta; Venezia, dalle casse di whisky ai turisti: la mostra che svela come è cambiata la Marittima. 🔗Se ne parla anche su altri siti