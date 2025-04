Shangai tragedia al campo sportivo ' Della Pace' | muore negli spogliatoi dirigente accompagnatore del Livorno calcio femminile

tragedia nella giornata di oggi, martedì 29 aprile, al campo sportivo 'Della Pace' di Shangai. Un uomo di 71 anni, infatti, residente a Seravezza e dirigente accompagnatore Della squadra Juniores del Livorno calcio femminile, è morto negli spogliatoi pochi minuti prima del fischio d'inizio Della. 🔗 Livornotoday.it - Shangai, tragedia al campo sportivo 'Della Pace': muore negli spogliatoi dirigente accompagnatore del Livorno calcio femminile nella giornata di oggi, martedì 29 aprile, al' di. Un uomo di 71 anni, infatti, residente a Seravezza esquadra Juniores del, è mortopochi minuti prima del fischio d'inizio. 🔗 Livornotoday.it

