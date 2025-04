Sgarbi dimesso dal Gemelli | la prima foto pubblicata e poi rimossa è un mistero

Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi è finalmente tornato a casa. Il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura era stato al centro delle cronache per le sue condizioni di salute, che negli ultimi mesi avevano destato preoccupazione. Ora, con le dimissioni dall’ospedale, si intravede uno spiraglio di luce in una fase personale difficile e delicata.Leggi anche: Vittorio Sgarbi dimesso dall’ospedale Gemelli: “Ha iniziato a mangiare da solo”Leggi anche: Papa Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”L’immagine dal balcone durante il corteo funebreA testimoniare il ritorno nella sua abitazione è stata la compagna, Sabrina Colle, che ha condiviso sui social uno scatto che ritrae Sgarbi affacciato alla finestra, osservando in silenzio il corteo funebre di Papa Francesco. 🔗 Thesocialpost.it - Sgarbi dimesso dal Gemelli: la prima foto, pubblicata e poi rimossa, è un mistero Dopo settimane di ricovero al Policlinicodi Roma, Vittorioè finalmente tornato a casa. Il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura era stato al centro delle cronache per le sue condizioni di salute, che negli ultimi mesi avevano destato preoccupazione. Ora, con le dimissioni dall’ospedale, si intravede uno spiraglio di luce in una fase personale difficile e delicata.Leggi anche: Vittoriodall’ospedale: “Ha iniziato a mangiare da solo”Leggi anche: Papa Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”L’immagine dal balcone durante il corteo funebreA testimoniare il ritorno nella sua abitazione è stata la compagna, Sabrina Colle, che ha condiviso sui social uno scatto che ritraeaffacciato alla finestra, osservando in silenzio il corteo funebre di Papa Francesco. 🔗 Thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Una nuova immagine di Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli e in ripresa: ha seguito il corteo funebre del Papa dal balcone - Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli, ha seguito dal balcone di casa il corteo funebre di Papa Francesco. La compagna Sabrina Colle ha pubblicato, in una storia Instagram ora non più disponibile, le prime immagini del critico d'arte in ripresa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Vittorio Sgarbi dimesso dall’ospedale Gemelli: “Ha iniziato a mangiare da solo” - Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato per alcuni giorni a causa di un grave episodio di depressione. Fonti vicine al critico d’arte hanno descritto la malattia come una forma insidiosa, che ha richiesto cure attente e un’assistenza continua.Leggi anche: Vittorio Sgarbi, come sta davvero: le lacrime della sorella… Le cure a casa con il supporto della compagna e della sorella Secondo quanto riportato da MowMag e Virgilio, Vittorio Sgarbi avrebbe lasciato l’ospedale già da un paio di giorni. 🔗thesocialpost.it

Vittorio Sgarbi dimesso dal Gemelli dopo il ricovero per depressione: “Sta meglio, ha iniziato a mangiare da solo, ma il recupero sarà lungo” - Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di un “grave episodio di depressione”, definito da fonti vicine come una “forma insidiosa”. Secondo quanto riportato da MowMag e Virgilio, il critico d’arte avrebbe lasciato l’ospedale già da un paio di giorni ed è ora tornato nella sua abitazione, affidato alle cure della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi, editrice e fondatrice della casa editrice La Nave di Teseo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vittorio Sgarbi dimesso dal Gemelli, la prima foto (poi rimossa) scattata durante i funerali del Papa: come st; Vittorio Sgarbi dopo l’uscita dall’ospedale, la prima foto durante i funerali di Papa Francesco; Vittorio Sgarbi dimesso dopo il ricovero per depressione, il post sul Papa e l'ultimo articolo pubblicato; Una nuova immagine di Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli e in ripresa: ha seguito il corteo funebre del Papa dal balcone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittorio Sgarbi dimesso dal Gemelli, la prima foto (poi rimossa) scattata durante i funerali del Papa: come sta il critico - Vittorio Sgarbi rivede la luce. Dopo le settimane passate in ospedale al Policlinico Gemelli e le notizie preoccupanti sulle sue condizioni di ... 🔗msn.com

Sgarbi dimesso dal Gemelli: la prima foto, pubblicata e poi rimossa, scattata durante i funerali del Papa - Dopo settimane di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi è finalmente tornato a casa. Il critico d’arte e sottosegretario alla Cultura ... 🔗thesocialpost.it

Vittorio Sgarbi dopo l’uscita dall’ospedale, la prima foto durante i funerali di Papa Francesco - Lo scatto è tratto da un video e mostra Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata ... 🔗fanpage.it