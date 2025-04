Sfalci del verde lavori iniziati da via Ranieri La road map nelle vie periurbane e frazionali

Sono cominciati ieri con l'intervento in via Ranieri i lavori di Sfalcio del verde a bordo strada, che interesseranno in particolare le vie periurbane e frazionali che richiedono l'intervento per la presenza di una folta vegetazione. Sono già stati effettuati gli Sfalci in via Palombare.

