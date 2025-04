Severgnini pianoforte e Donizetti Guitar Festival | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Severgnini fra gli ospiti della Fiera dei Librai di Bergamo, il Festival pianistico internazionale al Teatro Donizetti, il concerto inaugurale della nuova edizione del Donizetti Guitar Festival e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 29 aprile.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma di stasera prevede:– Silvia Ballestra e Tullio Pericoli alle 16:30 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Prenotazione obbligatoria.– Alberto Chiara alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai Bergamo.– Piergiorgio Pulixi alle 17:30 alla Biblioteca Tiraboschi – Sala Boninelli. Bergamonews.it - Severgnini, pianoforte e Donizetti Guitar Festival: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi su Bergamonews.it Beppefra gli ospiti della Fiera dei Librai di, ilpianistico internazionale al Teatro, il concerto inaugurale della nuova edizione dele altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 29 aprile.Ecco gli appuntamenti.Sino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall’evento.Il programma diprevede:– Silvia Ballestra e Tullio Pericoli alle 16:30 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi. Prenotazione obbligatoria.– Alberto Chiara alle 16:30 alla Sala Lettura – Area Narrativa – Fiera dei Librai.– Piergiorgio Pulixi alle 17:30 alla Biblioteca Tiraboschi – Sala Boninelli.

