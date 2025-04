Serie D | Pietracuta e Tropical Coriano in corsa con Mezzolara per la promozione

Pietracuta e Tropical Coriano, insieme al Mezzolara, nella corsa verso la Serie D. Un ultimo turno di campionato, quello in programma domenica, da vivere secondo per secondo. La squadra di Coriano e quella della Valmarecchia proprio domenica scorsa hanno toccato la vetta raggiungendo, così, gli emiliani. Grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Vis Novafeltria e Castenaso, ma anche grazie alla frenata del Mezzolara sul campo del Sanpaimola. Quindi, tutte appaiate a quota 61. Ora gli ultimi novanta minuti della stagione che potrebbero aprire diversi scenari. Il Tropical andrà a dare battaglia a un Medicina Fossatone ancora in corsa per i playoff, mentre il Pietracuta davanti al pubblico amico se la vedrà con quell'Osteria Grande che può ancora cercare di evitare i playout.

Eccellenza. Rivi spinge il Pietracuta d'anticipo. Big match per il Tropical - Il gol di Rivi dopo appena sei minuti permette al Pietracuta di vincere l'anticipo casalingo contro il Gambettola (1-0). Un successo che consegna alla squadra della Valmarecchia il terzo gradino in classifica, in condominio con il Castenaso. Prova a rialzarsi oggi il Tropical Coriano oggi impegnato al 'Calbi' di Cattolica contro il Castenaso terzo della classe, mentre la Vis Novafeltria in casa attende la visita del Faenza nel più classico scontro per la salvezza.

È corsa a quattro per la D. Tropical e Pietracuta ci sono - Un testa a testa che non finisce di appassionare. È quello che sta andando in scena nel girone B del campionato di Eccellenza. A correre verso la serie D, fianco a fianco, sono Mezzolara e Tropical Coriano. Con gli stessi punti (57) quando mancano tre giornate al termine della regular season. E con gli emiliani favoriti dagli scontri diretti. Ma c'è ancora un po' di tempo per rimettere le cose su una strada diversa e questo in casa Tropical lo sanno.

