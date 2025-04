Serie A1 femminile colpaccio della Monviso Volley | arriva Ilaria Battistoni

Monviso Volley dimostra di fare sul serio e si assicura le prestazioni di Ilaria Battistoni. Sarà dunque la giocatrice di Fano, classe 1996, la nuova palleggiatrice della squadra al posto di Carlotta Cambi, che ha scelto di andare a cercare fortuna altrove.

