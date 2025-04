Serie A top-4 | la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions ma per i bookie la Juve resta favorita

Juventus, Roma e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise. 🔗 Vinconontus,e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. Il Como sbanca Lecce - Si chiude il sabato di Serie A della 33esima giornata. La Roma in serata vince 1-0 in casa contro il Verona. Il Napoli passa per 1-0 a Monza e si porta al primo posto a pari merito con l'Inter. Como sbanca il Via del Mare di Lecce; Fabregas e i suoi vincono 3-0 e possono continuare a festeggiare la salvezza tranquilla. L'articolo Serie A, il gol di Shomurodov decide Roma-Verona. Napoli vince a Monza e agguanta l’Inter. 🔗ildifforme.it

Serie A, Dovbyk della Roma è il giocatore del mese di marzo. Battuti Barella e Orsolini - Artem Dovbyk, attaccante della Roma, sarà premiato dalla Lega Serie A nel pre-partita di Roma-Hellas Verona. L`ucraino ha vinto il premio... 🔗calciomercato.com

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, top-4: la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions, ma per i bookie la Juve resta favorita. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Serie A, top-4: la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions, ma per i bookie la Juve resta favorita - Vincono Juventus, Roma e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise da soli tre punti. Il. 🔗calciomercato.com

Serie A, top-4: funziona la cura-Tudor, per i bookie la Juve "vede" la Champions. Roma e Bologna continuano la rincorsa in quota - un posto nella top-4 scende da 1,75 di due settimane fa agli attuali 1,60. Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, per i bookie l'Atalanta non dovrebbe avere problemi a centrare la ... 🔗tuttojuve.com

Serie A, top-4: funziona la cura-Tudor, per i bookie la Juve "vede" la Champions. Roma e Bologna continuano la rincorsa in quota - un posto nella top-4 scende da 1,75 di due settimane fa agli attuali 1,60. Nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, per i bookie l'Atalanta non dovrebbe avere problemi a centrare la ... 🔗m.tuttojuve.com