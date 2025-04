Serially amplia il catalogo con otto anime cult tra mitologia commedia horror e supereroi

L'aggiornamento, risalente al 29 aprile 2025, evidenzia l'arrivo di una raffinata selezione di anime su Serially, ampliando il catalogo con otto opere di culto. La piattaforma, da sempre dedita alla diffusione gratuita, propone i titoli sia nella versione doppiata in italiano sia nella modalità originale corredata di sottotitoli italiani, offrendo così una duplice modalità di fruizione.

Serially è una piattaforma gratuita con oltre mezzo milioni di iscritti. Oggi conta oltre 180 titoli tra serie TV, corti e film, con un rinnovamento costante dell'offerta. Tra i titoli più recenti già disponibili sulla piattaforma, spiccano Blood Money con John Cusack e due action movie con Dolph Lundgren, il leggendario Ivan Drago di Rocky: Hard Night Falling e The Tracker.

