Sergio Ramelli oltre 2mila persone sfilano a Milano al corteo di estrema destra per i 50 anni dalla morte

2mila persone si sono ritrovate in via Paladini a Milano per il 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Presenti sigle di estrema destra e movimenti neo fascisti. 🔗 Più disi sono ritrovate in via Paladini aper il 50esimoversario delladi. Presenti sigle die movimenti neo fascisti. 🔗 Fanpage.it

Per Sergio Ramelli attesi a Milano duemila neofascisti da tutta Italia. Meloni: «Tutti devono fare i conti con la sua storia» - A 50 anni dalla morte del militante del Fronte della gioventù si terrà il solito raduno che si concluderà con il rito del «presente» e con i saluti romani. La Russa: «Favorire una vera pacificazione n ... 🔗editorialedomani.it

Ramelli, ancora spaccati. La Russa al sindaco: venga in fascia tricolore - MILANOUn videomessaggio della premier e leader di FdI Giorgia Meloni è atteso oggi, intorno alle 19, nel convegno organizzato a Milano da Regione Lombardi all’Auditorium Testori intitolato “Le idee ha ... 🔗msn.com

Nessuna pietà per Sergio Ramelli. Cesena dice no a una via in suo onore il giorno dell’anniversario - Poteva essere l’occasione per fare finalmente i conti col passato. Per dire che gli anni Piombo, anni bui dove ci si confrontava con le pallottole e con le molotov, erano finalmente chiusi. Che questo ... 🔗msn.com