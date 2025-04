Sergio Ramelli a 50anni dalla morte a Torino centinaia di manifesti | Ucciso dall' antifascismo militante

Sergio Ramelli. Presente’. E ancora ‘Vittima dell’antifascismo militante. Dopo 50anni il tuo esempio vive ancora in noi’. Due frasi a incorniciare la fotografia dello studente milanese che a soli 18 anni morì in seguito a un’aggressione il 29 aprile del 1975. Questo è il contenuto dei manifesti. 🔗 Torinotoday.it - Sergio Ramelli, a 50anni dalla morte a Torino centinaia di manifesti: "Ucciso dall'antifascismo militante" . Presente’. E ancora ‘Vittima dell’. Dopoil tuo esempio vive ancora in noi’. Due frasi a incorniciare la fotografia dello studente milanese che a soli 18 anni morì in seguito a un’aggressione il 29 aprile del 1975. Questo è il contenuto dei. 🔗 Torinotoday.it

Cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli: intitolazioni, eventi e manifestazioni (pro e contro) - Milano, 27 aprile 2025 – Cinquant’anni fa moriva Sergio Ramelli, studente e militante del Fronte della Gioventù, deceduto dopo oltre un mese di agonia, in seguito alle ferite riportate durante l’aggressione a colpi di chiave inglese da parte di un gruppo di Avanguardia Operaia. Era il 29 aprile 1975. Le intitolazioni Per la ricorrenza sono in programma una lunga serie di intitolazioni ed eventi non senza code polemiche, come già avvenuto con la nuova targa collocata lo scorso 13 marzo (giorno esatto dell'aggressione) nell'istituto Molinari di Milano, la scuola che il diciottenne aveva ... 🔗ilgiorno.it

Meloni ricorda Sergio Ramelli: «La sua morte un pezzo di storia con cui tutti devono fare i conti» - In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo ricordo in un videomessaggio trasmesso durante un evento a Palazzo Lombardia. «Cinquant’anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia», ha detto Meloni. 🔗lettera43.it

Cos’ha detto Giorgia Meloni sulla “assurda” morte di Sergio Ramelli, ucciso da militanti di estrema sinistra - Milano – “Ai nostri figli dobbiamo raccontare che c'è stato un tempo in cui per le proprie idee si poteva cambiare scuola e città e persino perdere la vita, uccisi da carnefici in una spirale di violenza trascinata per troppi anni. Dobbiamo ricordarlo anche per riconoscere subito i germi di quell’odio e di quella violenza”.È questa la riflessione che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto parlando di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati negli anni Ottanta. 🔗ilgiorno.it

Cinquant’anni fa moriva Sergio Ramelli - Sono 50 anni dalla morte di Sergio Ramelli a Milano. La politica lo ricorda, nel giorno in cui ogni anno avviene a Milano la commemorazione con il contestato rito del ‘presente’ e il saluto romano. La ... 🔗msn.com

Chi furono gli assassini di Sergio Ramelli morto a Milano 50 anni fa, ucciso a colpi di chiavi inglesi - Sergio Ramelli morto a Milano 50 anni fa, l'omicidio e il processo: chi furono condannati per l'aggressione allo studente militante di estrema destra ... 🔗virgilio.it

Chi era Sergio Ramelli? A 50 anni dalla sua morte le polemiche sulla decisione dei Comuni di intitolare le strade a lui - A cinquant’anni dalla morte di Sergio Ramelli, la scelta di intitolargli vie e piazze accende un dibattito pubblico tra memoria e storia ... 🔗alphabetcity.it