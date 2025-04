Sergio Mattarella | Salari insufficienti e disuguaglianze una sfida per l' Italia

Salariali siano fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall'innovazione, dal progresso. Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.

Mattarella: salari spesso insufficienti - 12.24 "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Così il capo dello Stato a Latina, in occasione della Festa del lavoro. "Il lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso", dice Mattarella, che definisce intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. 🔗servizitelevideo.rai.it

La preoccupazione di Mattarella sui “salari insufficienti”: “Le famiglie non reggono l’aumento del costo della vita” - “Sappiamo tutti come le questioni salariali siano fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall’innovazione, dal progresso. Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia”, è l’allarme lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Latina alll’azienda BSP Pharmaceuticals S. 🔗ilfattoquotidiano.it

1 maggio: Mattarella, salari insufficienti grande questione, famiglie faticano - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d’altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l’ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. L’Italia – nota il documento – ‘si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008’, nonostante l’avvenuta ripresa a partire dal 2024”. 🔗lapresse.it

