Senza patente si schianta contro madre e figlia e le uccide | Margherita Di Liddo era incinta al settimo mese

Senza patente. L'uomo di 67 anni coinvolto nell'incidente del 4 aprile scorso sulla provinciale 13 tra Andria e Bisceglie non aveva rinnovato i propri documenti di guida. Ma quella sera era al volante della Mazda grigia che si è schiantata contro la Lancia Y dove c'era. 🔗 Today.it - Senza patente si schianta contro madre e figlia e le uccide: Margherita Di Liddo era incinta al settimo mese Da diversi anni circolava. L'uomo di 67 anni coinvolto nell'incidente del 4 aprile scorso sulla provinciale 13 tra Andria e Bisceglie non aveva rinnovato i propri documenti di guida. Ma quella sera era al volante della Mazda grigia che si ètala Lancia Y dove c'era. 🔗 Today.it

Inseguimento notturno, 20enne senza patente si schianta contro un pilone - Una folle corsa nella notte si è conclusa con un violento schianto contro un pilone del cavalcavia della S.S. 13. Un giovane di 20 anni, residente a Treviso, è stato protagonista di un inseguimento ad alta velocità con i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso. Il fatto... 🔗trevisotoday.it

Fuga con la Panda a Manduria finisce male, schianto contro un pilastro: il conducente senza patente - Due giovani arrestati a Manduria per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo una fuga spericolata in auto. 🔗notizie.virgilio.it

Guida senza patente, scappa e si schianta - Tre automobilisti denunciati nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego di militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Cesena, Borello e Macerone, dopo che era stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prioritaria prevenzione dei reati predatori nonché al controllo della circolazione stradale per scoraggiare le condotte che maggiormente incidono sull’incidentalità stradale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Senza patente, dopo aver bevuto si schianta contro due auto parcheggiate - Nella giornata di lunedì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 33 anni già noto alle forze di ... 🔗h24notizie.com

Senza patente sull’auto sequestrata, fugge all’alt ma si schianta contro un’altra macchina - Tentativo fallito perché è andato a sbattere contro una macchina in sosta regolare ... guida reiterata senza patente perché revocata, senza considerare la circolazione con veicolo già ... 🔗msn.com