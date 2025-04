Senza organi e torturata | scempio russo su Victoria Roshchina

Victoria Roshchina, morta durante la prigionia in Russia sono stati trovati numerosi segni di tortura. Il portavoce della procura, Yuri Belousov, ha affermato che le lesioni riscontrate sono abrasioni, emorragie, una costola rotta, danni al collo e possibili tracce di scossa elettrica. Inoltre, una fonte vicina alle indagini sulla morte di Roshchina ha riferito che dal corpo mancavano alcuni organi: bulbi oculari, cervello e parte della laringe. Secondo un esperto forense consultato dalla testata, l'asportazione di questi organi potrebbe indicare un tentativo di nascondere lo strangolamento.Roshchina è stata catturata dalla Russia mentre lavorava nei territori occupati nella regione di Zaporizhzhia nell'agosto 2023.

