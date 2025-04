Sentenza sull' omicidio di Santo Romano la madre | La giustizia ha fallito di nuovo

omicidio di Santo Romano, ucciso a 17 anni con un colpo al petto per una lite scoppiata dopo che qualcuno gli aveva pestato una scarpa. Il colpevole, minorenne all’epoca, ha beneficiato dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. La madre di Santo denuncia: “La giustizia ha fallito di nuovo”, mentre la ragazza del giovane aggiunge: “Ci aspettavamo il massimo dal giudice, così non è stato”. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Sentenza sull'omicidio di Santo"Romano, la madre: "La giustizia ha fallito di nuovo" È stata accolta con dolore e rabbia la condanna a 18 anni e 8 mesi per l’di, ucciso a 17 anni con un colpo al petto per una lite scoppiata dopo che qualcuno gli aveva pestato una scarpa. Il colpevole, minorenne all’epoca, ha beneficiato dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Ladidenuncia: “Lahadi”, mentre la ragazza del giovane aggiunge: “Ci aspettavamo il massimo dal giudice, così non è stato”. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Omicidio Santo Romano, il processo: la sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza per la discussione relativa all'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra... 🔗ilmattino.it

Sentenza sull'omicidio di Saman Abbas, ergastolo ai cugini e condanna confermata ai genitori in Appello - Per l'omicidio di Saman Abbas, la sentenza conferma l’ergastolo per genitori e cugini. Sale a 22 anni la pena dello zio della giovane uccisa nel 2021 🔗notizie.virgilio.it

Omicidio di Santo Romano, sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile prossimo l’udienza presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San […] L'articolo Omicidio di Santo Romano, sentenza rinviata al 29 aprile sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omicidio Santo Romano, minore condannato a 18 anni e 8 mesi; Condanna per l'assassino di Santo Romano: 18 anni e otto mesi; Santo Romano ucciso per una scarpa sporca, assassino condannato a 18 anni. La mamma: La giustizia ha fallito, è uno schifo; Ucciso per una scarpa sporca nel Napoletano, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Santo Romano, sentenza per l'omicidio del 19enne: il killer minorenne condannato a 18 anni. La rabbia dei parenti della vittima - Diciotto anni e otto mesi: è questa la sentenza per il minorenne imputato dell’omicidio di Santo Romano. Il gup Umberto Lucarelli ha pronunciato la sentenza per omicidio, ... 🔗msn.com

18 anni per l’omicidio di Santo Romano, la sentenza divide, “la giustizia ha fallito” - A Napoli, 18 anni e 8 mesi al 17enne per l’omicidio di Santo Romano. La sentenza divide: proteste di familiari e dibattito sulla giustizia minorile. 🔗blogsicilia.it

Sentenza Santo Romano, la mamma di Pio Maimone: “Dateli a noi, ci facciamo giustizia da soli” - La condanna all'assassino di Santo Romano ha scatenato polemiche perché ritenuta troppo lieve da parenti e amici; tra loro anche le mamme di Francesco ... 🔗fanpage.it