Donnarumma. Il portiere del PSG si sta prendendo ancora la scena nella massima vetrina calcistica per club. Dopo aver trascinato i parigini contro Liverpool e Aston Villa, il classe ’99 è in formato saracinesca anche stasera in casa dell’Arsenal, nell’andata delle semifinali.Sempre più Donnarumma: nuovo portiere Inter, la situazione (LaPresse) – Calciomercato.itSu Martinelli nel primo tempo e su Trossard nel secondo, Donnarumma ha compiuto due paratoni che hanno consentito alla squadra di Luis Enrique di mantenere il vantaggio arrivato a inizio gara grazie alla rete di Dembele servito alla perfezione da Kvaratskhelia.Un Donnarumma così non può che continuare ad essere nei pensieri dell’Inter. Marotta e Ausilio pregustano il colpaccio a zero, anche se nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei passi in avanti fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. 🔗 Calciomercato.it - Sempre più Donnarumma: nuovo portiere Inter, la situazione È la Champions di. Ildel PSG si sta prendendo ancora la scena nella massima vetrina calcistica per club. Dopo aver trascinato i parigini contro Liverpool e Aston Villa, il classe ’99 è in formato saracinesca anche stasera in casa dell’Arsenal, nell’andata delle semifinali.più, la(LaPresse) – Calciomercato.itSu Martinelli nel primo tempo e su Trossard nel secondo,ha compiuto due paratoni che hanno consentito alla squadra di Luis Enrique di mantenere il vantaggio arrivato a inizio gara grazie alla rete di Dembele servito alla perfezione da Kvaratskhelia.Uncosì non può che continuare ad essere nei pensieri dell’. Marotta e Ausilio pregustano il colpaccio a zero, anche se nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei passi in avanti fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. 🔗 Calciomercato.it

Donnarumma ‘scartato’: l’Inter ha già preso il nuovo portiere - Gianluigi Donnarumma scartato dall’Inter? Il club nerazzurro sembra aver fatto la propria scelta per la porta azzurra del futuro! Futuro all’Inter per Gianluigi Donnarumma? Il portiere della Nazionale è in bilico e sembra che la prossima estate potrebbe lasciare il PSG. Il contratto attuale scadrà nel 2026 ma non si è ancora trovata un’intesa per il rinnovo. L’intenzione sua e dell’entourage è quella di andare avanti insieme ma con un nuovo contratto che prevede un ingaggio al rialzo e non al ribasso come invece gli è stato offerto dalla dirigenza dei campioni di Francia. 🔗sportface.it

Altro che Donnarumma, Inter: nuovo portiere dalla Serie A - L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione: niente Gigio Donnarumma, l’estremo difensore arriva direttamente dalla Serie A. Tutto pronto per il rush finale. La stagione è ormai arrivata nel momento più caldo, la concentrazione deve essere massima, ogni errore può costare carissimo. Il pareggio tra Inter e Napoli ha lasciato tutto invariato in testa alla classifica di Serie A, ma la lotta al titolo potrebbe clamorosamente allargarsi a quattro squadre: all’Atalanta – terza a – 3 dall’Inter – si è aggiunta anche la Juventus di Thiago Motta, tornata in corsa nell’ultima ... 🔗sportface.it

